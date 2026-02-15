ମୁମ୍ବାଇ: ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ତେଜସ୍ ଠାକରେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଜସ୍ ଠାକରେଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଗିରଗାଓଁସ୍ଥିତ ସାର୍ ଏଚ୍.ଏନ୍. ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ସେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ ଠାକରେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଠାକରେ ପରିବାର ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ତିନି ଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତେଜସ୍ ଠାକରେଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଠାକରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏଚ୍.ଏନ୍. ରିଲାଏନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ତେଜସ୍ଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିତାଇଥିଲେ । ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ଶିବସେନା ନେତା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ପରି, ତେଜସ୍ ଠାକରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସଂରକ୍ଷକ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗବେଷକ। ସେ ଅନେକ ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ମଧୁର ଜଳ କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ଝିଟିପିଟି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଠାକରେ ପରିବାର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା ତେଜସ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହରେ ନାଚିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଠାକରେ ପରିବାର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ।
