ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସମକକ୍ଷ ଡିଗ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରଦାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀକୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ଏପ୍ରିଲ ୪ ତାରିଖରେ ଅଧିସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ - ୟୁଜିସି ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୫ - ଅନୁଯାୟୀ, କମିସନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ବିଦେଶୀ ଯୋଗ୍ୟତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ତେବେ ବିଦେଶୀ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସମକକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଔଷଧ, ଫାର୍ମାସି, ନର୍ସିଂ, ଆଇନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତରେ ବୈଧାନିକ ନିୟାମକ ପରିଷଦର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏପରି ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଭାରତକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ।

ଯଦି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ଡିଗ୍ରୀର ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ସ୍ୱୀକୃତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ୟୁଜିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ ଜଗଦେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ସମାନତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବୈଧତା, ଯୋଗ୍ୟତାର ଅବଧି ଏବଂ ସ୍ତର ଏବଂ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏହାର ତୁଳନାତ୍ମକତା ସମେତ କିଛି ପାରାମିଟର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ସମାନତା ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଗଠନ କରି ଅତୀତର ମାନ୍ୟତା ଅଭ୍ୟାସର ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ହଟାଇବ। ଯାହା ଭାରତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବୈଧତା ଏବଂ ସମାନତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବ।

ନିୟମାବଳୀରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସମାନତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ସମୟ ସମୟରେ ବୈଠକ କରିବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଙ୍କିଂରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସ୍ଥିତି ସମେତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସୁପାରିଶ କରିବ।

ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଯୋଗୁ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ସମସ୍ୟାରେ ନପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମିସନ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକଶିତ କରିଛି। ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅବଧି ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଭଳି କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲୋଡ୍‌ରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗଠନ, ମୁଖ୍ୟ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ, କ୍ରସ୍-ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଏବଂ ଲ୍ୟାବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ - ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସମୟ, ସ୍ୱୟଂ-ଅଧ୍ୟୟନ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ। ଥିସିସ୍ କିମ୍ବା ଡିସର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ସମେତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ସମାନତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ।

ୟୁଜିସି ବିଦେଶୀ ଡିଗ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି। ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ। ଆବେଦନକାରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତରେ ଅନୁରୂପ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମାନ।

ୟୁଜିସି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିମ୍ବା ଭାରତରେ ନିୟାମକ ମାନଦଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯେପରିକି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମାନତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସମକକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜିସି ଏକ ସଂରଚିତ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।

ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରମାଣିତ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ସହିତ ଏକ ସମର୍ପିତ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ୧୦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଜାରି କରିବେ। ତା'ପରେ କମିସନ ୧୫ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ।

ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟସୀମା ସହିତ ସମାନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫି ଦେଇ ୩୦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ଏକ ପୃଥକ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ଆବେଦନର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଏବଂ ୧୦ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବ, ଯାହା ପରେ କମିସନ ୧୫ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କରିବ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମକକ୍ଷ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

