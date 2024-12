କିଭ୍: ଆମେରିକାର ଆର୍ମି ଟ୍ୟାକ୍ଟିକାଲ୍ ମିସାଇଲ୍ (ଆଟାକମସ) ଦ୍ବାରା କ୍ରେନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁଷିଆର ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଏୟାରବେସ୍ ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷିଆ ସୀମାଠାରୁ ୬୦ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଖାଲିନୋରେ ଅଛି। ଆସିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ, ଏୟାରବେସ୍‌ରେ ଆଟାକମସ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାରିଆଣ୍ଟ ସବମୁନିସନର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ତେବେ ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏୟାରବେସ୍‌ରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଏୟାରବେସ୍‌ରେ ବିମାନର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା କାରଣ ବେସ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅପରେଟିଂ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରୁଷିଆର ଏସ୍-୪୦୦ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଯୋଗୀତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ଦି ୱାରଜୋନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୁଷିଆର ବାୟୁସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଟାକମସ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ନିଜ ଦ୍ବାରା ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

The moment when 5 ATACMS missiles struck the airport of Kursk. There was a Russian S-400 air defense battery present which you can see is even firing in the beginning of the second video, but the US-made missiles mercilessly struck the Russian airport and its red lines. pic.twitter.com/jRKNYiQhX8