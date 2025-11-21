ଭୁଜ (ଗୁଜରାଟ): କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ଗୁଜରାଟର ଭୁଜଠାରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (ବିଏସ୍ଏଫ୍)ର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଜରାଟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ ସଂଘବୀ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଲଜିତ ସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶାହ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କେବଳ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପହରା ଦେଉଛି, ଶତ୍ରୁ ଭାରତର ଏକ ଇଞ୍ଚ ଜମି ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଏସ୍ଏଫର ସାହସୀ ସୈନିକମାନେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ, କୌଶଳ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା ସହିତ 'ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ' ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି-ଏପରିକି ଅନେକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅପାର ଗର୍ବ ଏବଂ ସମ୍ମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶାହ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅତୁଟ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି-ଏହା ଯେକୌଣସି ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ।
ଯବାନମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବୀର ସୈନିକମାନେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି-କେବଳ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ବରଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଅନେକ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ମିସନରେ ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାହା ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ହେଉ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସବୁଠୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆଜି ଭାରତର ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଦୃଢ଼, ଅତୁଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ବିଏସ୍ଏଫର ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଯବାନ ସହନଶୀଳତା ସହିତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି: ଶାହ
ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ କଚ୍ଛର ଏହି ବୀର ଭୂମି ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ପ୍ରତୀକ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ କଚ୍ଛର ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ସହିତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୯୭୦ ଦଶକରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଚ୍ଛର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି-ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧରେ କଚ୍ଛର ଲୋକମାନେ ସେନା ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାହସୀ ମହିଳାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମରାମତି କରି ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଚ୍ଛ ଭୂମି ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପକୁ ସହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଚ୍ଛ ଭୂମି ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପକୁ ସହିଛି। ସେ ଆଜି ଗର୍ବର ସହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କଚ୍ଛର ଲୋକଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ଭୂମିକମ୍ପରୁ ମୁକୁଳିନାହିଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ୧୦୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିକଶିତ ହୋଇଛି-ଯାହା କଚ୍ଛର ଲୋକଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ନମନୀୟତାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ।
ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବିଏସ୍ଏଫ୍
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୬୫ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କର୍ଷତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଖରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ (ସିଏପିଏଫ୍) ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାହିନୀ ଯାହା ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଏବଂ ଆକାଶ ସୀମାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଆମର ଆକାଶ ସୀମା ହେଉ, ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥଳ ସୀମା ହେଉ, କିମ୍ବା ଅଗଣିତ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳ ସୀମା ହେଉ, ଏହି ତିନିଟିରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଏହି ବିବିଧ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କଠୋର ଶକ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ ସାହସ ଏବଂ କୌଶଳ ସହିତ ଖାପଖୁଆଇଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଏସ୍ଏଫର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା। ସେ ଗର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ୧୯୩ ବାଟାଲିଅନ୍ ଏବଂ ୨.୭୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମଗ୍ର ୨,୨୭୯ କିଲୋମିଟର ସୀମା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ୪,୦୯୬ କିଲୋମିଟର ସୀମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ କରୁଛି।
