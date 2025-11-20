ପାଟଣା: ପୁଣି ବିହାରରେ ନୀତୀଶଙ୍କ ଏନଡିଏ ସରକାର । ୧୦ମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନୀତୀଶ କୁମାର । ଏହି ଶପଥ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନତା ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ଠାରୁ ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ମୋଦୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ
ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀତୀଶଙ୍କୁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ । ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବା ସହ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଶପଥ କରାଇଥିଲେ । ଆଜି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ଯମରେ ବିହାର ଖବର ହେଡଲାଇନରୁ ହଟୁନଥିବା ବେଳେ ଶପଥ ସମାରୋହ ସରିବା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇଗଲା । ରାଜନୀତିର ଏ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ଦେଶ ଦେଖିଲା ।
ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଦୃଶ୍ୟ
ଶପଥ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପାଟଣା ବିମାନବନ୍ଦର ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୋଦୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ନୀତୀଶ କୁମାର ଆସିଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ବରୂପ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ମୋଦୀ ସ୍ନେହରେ ନୀତୀଶଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ରାଜନୀତିରେ ଏହି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ…