ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ (ଏନ୍ଏସଜି)ର ଜାତୀୟ ଆଇଇଡି ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସ୍)କୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ, ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ (ଆଇବି)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏନ୍ଏସଜିର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଶାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉତ୍ସକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକଶିତ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ।
ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଏନ୍ଆଇଏ, ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ଏଟିଏସ୍), ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ (ସିଏପିଏଫ୍) ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ବ୍ୟାପକ, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଡାଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରଣ କିମ୍ବା ଆଇଇଡି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ତଥ୍ୟର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ। ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତଦନ୍ତ, ବିସ୍ଫୋରଣର ଧାରା ବୁଝିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ଏନ୍ଏସଜି ପାଖରେ ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏନ୍ଏସଜି ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଡାଟାବେସରେ ୧୯୯୯ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାରା ଦେଶର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଢାଞ୍ଚା, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (ଏମ୍ଓ) ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏମଓ ଏବଂ ସର୍କିଟ୍ ପଦ୍ଧତି ଆଧାରରେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ସାମଗ୍ରିକ ଧାରା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସୁରକ୍ଷିତ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାର ସଠିକ ଏବଂ ସଙ୍ଗଠିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ମଞ୍ଚ ଆଇଇଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ମାନକକରଣ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ଏସ୍ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ଦାଖଲରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକକ-କ୍ଲିକ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଏପିଏଫ୍ ପାଇଁ ତଥ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଶାହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏହି ମଞ୍ଚ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପାୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ।
