ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ) ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଆଜି ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିମାନ ହଂସ-୩ ଏନଜିର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ୧୫ ରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି ୩୦,୦୦୦ ପାଇଲଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ହଂସ-୩ (ଏନଜି) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ । ବିଦେଶୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବିକା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଡ. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହୋଇ ଭାରତ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷ ତିନୋଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ପଥରେ ରହିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନା ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ପରିଚାଳନା ରେକର୍ଡ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍-ଏନ୍ଏଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରହିଥିବା ୧୯ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଲୁକା ପରିବହନ ବିମାନ ସାରସ୍ ଏମକେ-୨ର ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉଭୟ ବେସାମରିକ ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
