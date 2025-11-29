ଚେନ୍ନାଇ : ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦିଟଓ୍ବା ଏବେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା କାଲି (ରବିବାର) ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଶନିବାରଠାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କେବଳ ତାମିଲନାଡୁ ନୁହେଁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପୁଡିଚେରିରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : SIR : ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ବିଦେଶୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନୁହେଁ : ନିଶିକାନ୍ତ
ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ଲାଣ୍ଡଫଲ ନକରି ଉପକୂଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗତି କରିବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବୋହିବ ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜରୁରୀପରିସ୍ଥିତି
ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦିଟଓ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ିଆସିବା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨୩ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ୪୩୯୯୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏପରି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଦେଶରେ ଜରୁରୀପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Sri Lanka Flood: ତଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ରାତିକାଟିଲେ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାୟୁସେନା