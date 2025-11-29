Sri Lanka Flood: ହଠାତ୍ ମାଡ଼ିଆସିଲା ଜଳପ୍ରଳୟ । ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣବିକଳରେ ନିଜ ନିଜ ଛାତ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ କୁଆଡେ କିଛି ଉପାୟ ନପାଇ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଅତର୍ଚ୍ଛା ଚଢିଗଲେ। ଚଢି ଚଢି ଯୁବକ ଜଣକ ଗଛର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଚଢି ବସିଗଲେ। ଭାବିଥିଲେ କିଛି ସମୟପରେ ପାଣି କମିଲେ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଘରକୁ ପଳାଇବେ । କିନ୍ତୁ ପାଣି କମିବ କ’ଣ, ବେଳକୁ ବେଳ ବଢିଚାଲିଥାଏ । ଗାଁରେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ପାଣି । ଗଛ ଉପରୁ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିପରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଥିଲା ସେଠାରେ ଖାଲି ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାଁର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଗାଁର ଗାଈଗୋରୁ, ଛେଳିକୁକୁର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଉଥାନ୍ତି ।
ବେଳବୁଡ଼ି ସଂଧ୍ୟା ହେଲା, ତାପରେ ରାତି । ସେ ସେମିତି ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଗଛ ଉପରେ ଭୋକଉପାସରେ ବସିଥାନ୍ତି । ଗାଁର ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଛାତରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଥାନ୍ତି । ରାତିପାହି ସକାଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଥିବା ଖବର ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା । କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ କିପରି ? ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାୟୁସେନାକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା । ବାୟୁସେନାର ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ପହଞ୍ଚି ଏକ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନୁରାଧାପୁରାରେ ।
ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦିଟଓ୍ବା ଭାରତର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ିଆସିବା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨୩ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରାୟ ୪୩୯୯୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏପରି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଦେଶରେ ଜରୁରୀପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲା ଭାରତ
ଏକ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପରି ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଏନଡିଆରଏଫର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି ।