ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଛଅ ମାସ କୋହଳ ହେବ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ କଟକଣା । ଏ ନେଇ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (MEA) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ବୋଲି ମନେକରାଯାଉଛି ।
ଗତ ବର୍ଷ, ସରକାର ଇରାନ ସହିତ ଏକ ୧୦ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IPGL) ଚାବାହାରରେ ୩୭୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା।
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ଘୋଷଣା ଆସିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବୁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି।"
ଇରାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଲାଗୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୋହଳତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଛଅ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ ପରି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଭାରତ ଚାବାହାରର ଏକ ଟର୍ମିନାଲର ବିକାଶ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୩୭ କୋଟି ଡଲାରର ନିବେଶ କରିଛି ।
