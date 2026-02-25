ୱାସିଂଟନ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ମାମଲାରେ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପରାଜୟବରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ୧୦% ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ୧୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, ଆମେରିକା ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଲାଓସରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ସୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।
ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୋଇ ଆମେରିକୀୟ ସୌର ଉତ୍ପାଦ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ରୋକିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାର ସୌରଶକ୍ତି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ତଥା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଳ୍କ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପାଇଁ ୮୬% ରୁ ୧୪୩% ଥିବାବେଳେ ଲାଓସ ପାଇଁ ୮୧% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ହାରଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀ ସବସିଡି ଓ ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ହିସାବକୁ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।। ଭାରତ ପାଇଁ, ଶୁଳ୍କ ୧୨୬% ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଭାରତରୁ ସୌର ଶକ୍ତି ରପ୍ତାନିରେ ହ୍ରାସ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରାୟ ୭୯୨.୬ ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନି କରିଥିଲା। ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ, ଆମେରିକା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଦେଶ ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଲାଓସରୁ ପ୍ରାୟ ୪.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସୌର ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନି କରିଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସୌର ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଖୋଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ନୀତି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଟାରିଫ୍ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ ଯେ, ଆମେରିକା ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।
ଏହି ନୀତିର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରପ୍ତାନି ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତଥା ଆମେରିକୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
