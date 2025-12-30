୨୦୨୫ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଦାୟୀ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ଥିଲା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଓ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ । ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୬ରେ ବି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ସଂଘର୍ଷ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏପରି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଫରେନ୍ ରିଲେସନ୍ସ (ସିଏଫଆର୍) ।
ସିଏଫଆର୍ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। CFR କହିଛି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ନିକଟରେ ଜାରି ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶୀତରେ ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର
୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୨ରେ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଭାରତ ୭ ମଇ ୨୦୨୫ରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ ଅଧୀନରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK) ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା।