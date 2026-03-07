ୱାସିଂଟନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାଇରାନ ବିରୋଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ଏକ ଟିଭି ସୋ ସମୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ରାତି ଇରାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ରାତି ହେବ। ଏହି ବୟାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରଣ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ଏବେ ମଳିନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର କରାଳ ଛାୟା ଗଭୀର ହୋଇଛି।
ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଫକ୍ସ ବିଜନେସର କୁଡଲୋ ସୋରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ସେନାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆମେରିକା ଆଜି ରାତିରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଲଞ୍ଚର ଓ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ଆମେରିକା ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସଚିବ ହେଗସେଥ୍, ଜେନେରାଲ କେନ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଇରାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ଏହି ବିଶାଳ ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ସାମରିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା।
