ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଫଟୋରୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଭଙ୍ଗା ଝରକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକାର ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ୱାଲନଟ୍ ହିଲ୍ସ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ସିଏନଏନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ତେବେ ଭାନ୍ସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ସେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ବାସଭବନ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ରବିବାର (ଜାନୁଆରୀ ୪, ୨୦୨୫) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପୁଲିସ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।