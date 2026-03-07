ୱାସିଂଟନ/କଲମ୍ବୋ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ କୂଟନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜୋରଦାର୍ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଇରାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ତେହେରାନକୁ ନଠାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଆମେରିକା, ଇରାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମାନବିକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆମେରିକାର କଠୋରତା ମଧ୍ୟରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ କଲମ୍ବୋ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି।
ଗତ ବୁଧବାର, ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗାଲେ ସହରଠାରୁ ୧୯ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଆଇରସ୍-ଡେନା ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ପେଡୋ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଇରାନୀ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେନା ସମୟୋଚିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ନାବିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୩୨ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାହାଜ ବୁଶେହରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇରାନକୁ ପଠାଅ ନାହିଁ। କଲମ୍ବୋରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସର ଚାର୍ଜ ଡିଆଫେୟର୍ସ ଜେନ୍ ହାୱେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଇରାନକୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୱାସିଂଟନ୍ ଚାହୁଁଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖୁ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାରା ଦିସାନାୟକେ ଇରାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାନବିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୦୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆଉ ଏକ ଇରାନୀ ଜାହାଜ, ଆଇରିସ୍ ବୁଶେହରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଛି। ଯଦିଓ ଇରାନ ନିଜର ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଣିବା ବିଷୟରେ କଲମ୍ବୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି,ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଚାପ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି କି ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
