ବିହାର: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ "ଭବିଷ୍ୟତର ଭୋଟର ଆଇକନ୍" ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି।ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର ୧୧ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଇକନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
🏏 Just like Vaibhav Suryavanshi hits sixes for the nation - this season, #Bihar’s voters will hit their winning shot by voting!— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 19, 2025
Listen to the champion’s call - step out and vote #YouAreTheOne 🫵#BiharElections2025pic.twitter.com/doVQiNZULy
ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ କାନ୍ଧକୁ ନେଇ ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କେମିତି ଭଲ ଖେଳିବି ଏବଂ ମୋ ଦଳକୁ ଜିତାଇବା।
ସେହିପରି, ଗଣତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ଭୋଟ ଦେବା। ତେଣୁ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ।"
