ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରି ପରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବୋଧନରେ ରୋଡ୍ରିଗେଜ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖୋଲିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବୋଧନରେ ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଚାପକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି
ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଚାପରେ ଅଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ତୈଳ ବିକ୍ରୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ଭେନେଜୁଏଲା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏବେ ରୋଡ୍ରିଗେଜ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଜାତୀୟ ବଜେଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଭେନେଜୁଏଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଗୋ ଚାଭେଜ ଏବଂ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଳା ଦାଗ
ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଆମେରିକା ଗିରଫଦାରୀର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ରୋଡ୍ରିଗେଜ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଳା ଦାଗ। ତଥାପି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୪୪ ମିନିଟର ଭାଷଣରେ ରୋଡ୍ରିଗେଜ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ କୂଟନୈତିକ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ୱାସିଂଟନକୁ ଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖିପାରିବି।
ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରୋଡ୍ରିଗେଜ ନିକୋଲାସଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଭେନେଜୁଏଲାର କାମଚଳା ସରକାର ମାଦୁରୋ ଶାସନ ସମୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ରିଜଲଭ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆମେରିକାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ମାଦୁରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲାର କାମଚଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଇଛି।
