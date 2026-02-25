ୱାସିଂଟନ: ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅପରେସନ୍ କରି ଆମେରିକା ସେନା ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଜବତ କରିଛି। ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭେନେଜୁଏଲା ଉପକୂଳରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ବହୁ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଥିଲା। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଜାହାଜର ନାମ ବର୍ଥା। ଏହାକୁ କାରିବିଆନ୍ ସାଗରରୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାହସିକ ସାମରିକ ଅପରେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବେଆଇନ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା।
ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ବର୍ଥା ନାମକ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କାରିବିଆନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା କଠୋର କଟକଣାକୁ ଅବମାନନା କରି ଜାହାଜଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମା ଭିତରକୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଜାହାଜ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ, ଜାହାଜଟି ରାଡାରରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାଇଟେକ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଜବତ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ରେ ପ୍ରାୟ ୧୯ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପିଛା କରୁଥିବା ୧୬ ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ତାଲିକାରେ ବର୍ଥା ଶେଷ ଜାହାଜ ଥିଲା। ଜାହାଜ ଉପରେ କୁକ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଇରାନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୋର୍ଡିଂ ସମୟରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କିମ୍ବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
