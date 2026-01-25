ବ୍ରିଟେନ୍: ପରଲୋକରେ ବିବିସିର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମାର୍କ ଟଲି। ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍କ ଟଲି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ବିଚାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କଭର କରିଥିଲେ।
ମାର୍କ ଟଲି ସେହି ସମୟର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଟେଲିଭିଜନ ନଥିଲା ଏବଂ ରେଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଅହଂକାରୀ ହେବା ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ଅହଂକାରକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ଫାଶୀକୁ କଭର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ କାହାଣୀ।
କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାର୍କ ଟଲି
କୋଲକାତା (ପୂର୍ବ ନାମ କଲିକତା)ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାର୍କ ଟଲି। ସେ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ସାରିଥିଲେ ଏବଂ କେମ୍ବ୍ରିଜର ଟ୍ରିନିଟି ହଲରୁ ଇତିହାସ ଏବଂ ଥିଓଲୋଜିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ରୟାଲ୍ ଡ୍ରାଗନ୍ସରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏବେଫିଲ୍ଡ ସୋସାଇଟିର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ। ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ସେ ବିବିସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥିଲେ। ୧୯୭୨ରୁ ୧୯୯୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିବିସିର ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ବାଦଦାତା ଥିଲେ। ମାର୍କଙ୍କୁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ନାଇଟହୁଡ୍ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦୫ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶୋକବାର୍ତ୍ତା
ମାର୍କ ଟଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବୀର ସାଂଘଭି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘X’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାର୍କ ଟଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ବିବିସିକୁ ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିନୋଦ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୋକପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବିବିସି ସାମ୍ବାଦିକ ମାର୍କ ଟଲି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବିସିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ସହକର୍ମୀ ସତୀଶ ଜାକବ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପବନ ଖେରା ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ପରି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାର୍ ମାର୍କ ଟଲି, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେଉ।