Mohit Chauhan : ବିଶିଷ୍ଟ ବଲିଉଡ୍ ଗାୟକ ମୋହିତ ଚୌହାନ ଭୋପାଳର AIIMS (ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍)ରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 'ସାଡ୍ଡା ହକ୍', 'ତୁମ୍ ସେ ହି', 'ଅଭି କୁଛ ଦିନୋ ସେ', 'ତୁଝେ ଭୁଲା ଦିଆ', 'ଇଲାହି' ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚରେ ଖସିପଡ଼ିଥଲେ । ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
'ନାଦାନ ପରିନ୍ଦେ..' ଗାଉଥିବାବେଳେ ଖସିପଡ଼ିଲେ..
ଭିଡିଓରେ, ମୋହିତଙ୍କୁ ରକଷ୍ଟାରର "ନାଦାନ ପରିନ୍ଦେ" ଗାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଏକ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କନସର୍ଟ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୋ’କୁ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ AIIMSରେ ଥିଲେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୋହିତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
