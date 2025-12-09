Trump Tariff : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଏବଂ କାନାଡା ସାର ସମେତ ବିଦେଶୀ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଚାଷୀମାନେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଶସ୍ତା ବିଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ୧୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମୟରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Fire: ନିଆଁ: ଗୋଆ ଅଘଟଣ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ରାଜଧାନୀ ସୁରକ୍ଷିତ ତ?
ଶସ୍ତା ବିଦେଶୀ ଚାଉଳକୁ ଆମେରିକୀୟ କୃଷକଙ୍କ ବିରୋଧ
ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦେଶ ଆମେରିକା ବଜାରରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଘରୋଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ସେମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି।" ସେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : 🔴 LIVE | News Updates 9th Dec 2025: ବାରବାଟୀରେ ଆଜି ଲଢ଼ିବେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଲୁଇସିଆନାର କେନେଡି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ସର ସିଇଓ ମେରିଲ୍ କେନେଡି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଏହି କଥିତ ଡମ୍ପିଂ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଶ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍, ବିଶେଷକରି, ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ପଠାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକୀୟ ଚାଉଳର ଯୋଗାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କେନେଡି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ଚାଉଳ ପଠାଉନାହୁଁ।" ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚାଷୀମାନେ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।