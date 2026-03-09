ତେହେରାନ: ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ ତାରିଖରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ହୋର୍ମଜଗାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ମିନାବରେ ଥିବା ଶାଜାରେହ ତୟେବେ ବାଳିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ୧୬୫ ରୁ ୧୮୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ୭ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ସ୍କୁଲ ଝିଅ ଥିଲେ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶଜାରେହ ତାଇବେହେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇଆର୍ଜିସି ନୌସେନା ବେସ ସୟିଦ ଅଲ-ଶୁହାଡା ସାମରିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଏକ ଡବଲ-ଟ୍ୟାପ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଜଜିରା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି, ସ୍କୁଲଟି ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତେବେ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁମାନ କରି ଏହା ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଫଳତା କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ହୋଇଥିବା ସୂଚିତ କରୁଛି। ଡଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ-ଚେକିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ବେଲିଙ୍ଗକ୍ୟାଟ୍, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ୨୮ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ମିନାବରେ ବାଳିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେରିକାର ଟୋମହକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଛି।
ଇରାନର ମେହର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଫୁଟେଜର ଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ବିଜିଏମ୍-୧୦୯ ଟୋମହକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ ମିସାଇଲ୍ (ଟିଏଲଏଏମ୍) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଘର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକମାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ। ଟ୍ରେଭର ବେଲ୍ଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, ଆମେରିକା ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରଗାମୀ ଟୋମହାକ୍ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଟୋମହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମେହର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଭିଡିଓରେ ଆଇଆର୍ଜିସି କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟୋମହକ୍ର ନିକଟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ବେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ଭିଡିଓଟି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଜିଟାଲ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିବା ଦାବିରେ ସତ୍ୟତା ନଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଥ୍ରେଡରେ, ବେଲ୍ ଆଇଆର୍ଜିସି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜେରୀ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବର ବୃହତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଗ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ, ରେଡ୍ କୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟ କୋଠା ଏକ ମାଟି ଆଚ୍ଛାଦିତ ବଙ୍କର ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ କ୍ଷତି କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲେ ଏକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଚ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ପଚରାଯିବାରୁ, ସେଣ୍ଟକମ୍ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଟିମ୍ ହକିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ତଦନ୍ତାଧୀନ ଥିବାରୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅନୁଚିତ ହେବ।
ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଦାୟୀ
ସ୍କୁଲଟି ମାନଚିତ୍ରରେ ସେୟଦ ଅଲ-ଶୋହାଦା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂକଳନ ଅଫ୍ ଦି ଗାର୍ଡ ଭାବରେ ଲେବଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀର ଘେରା ପରିସର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଜିମ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ୱାସିଂଟନ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ କାଉନସିଲର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଓକିଲ ଏଲିସ୍ ବେକର କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ଇରାନକୁ ଏବଂ ତା''''ପରେ ଭୁଲ୍ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ।ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (ସେଣ୍ଟକମ୍) ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଅଧିକାରୀମାନେ ପରେ ରଏଟର୍ସକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଦାୟୀ।
ପେଣ୍ଟାଗନରେ ଏକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ, ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ, ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ କେବେ ବି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ୍ କରୁଛୁ। ଜାତିସଂଘ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ୟୁନେସ୍କୋ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ମାନବିକ ଆଇନର ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ସରକାର ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
