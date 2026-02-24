ଲଣ୍ଡନ: ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରିଟେନର ରିଫର୍ମ ୟୁକେ ପାର୍ଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ପ୍ରବାସୀ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପାର୍ଟି ନେତା ନାଇଜେଲ ଫାରେଜ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ତଥା ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠାଇବା।
ରିଫର୍ମ ୟୁକେ ପାର୍ଟି ବ୍ରିଟେନରେ ଏକ ନୂତନ ଏଜେନ୍ସି ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଯାହା ଆମେରିକାର ଏଜେନ୍ସି ଆଇସିଇର ଅନୁରୂପ। ୟୁକେ ଡିପୋର୍ଟେସନ୍ କମାଣ୍ଡ ନାମକ ଏହି ଏଜେନ୍ସିକୁ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ତଥା ନିର୍ବାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୮୮ ହଜାର ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦେଶକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ, ସୋମାଲିଆ, ଏରିଟ୍ରିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସିରିଆ ଓ ସୁଦାନର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭିସା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ।ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଛଅଟି ଦେଶ ଦାୟୀ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଭିସା ନିଷେଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟେନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ ହେବ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨ ବିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦଳ କହିଛି ପ୍ରବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ଏହା ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରାଯିବ। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଡ୍ୟୁଲାର ଘରେ ରଖାଯିବ। ତା’ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯିବ।
ରିଫର୍ମ ୟୁକେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ମାନବାଧିକାର ସମ୍ମିଳନୀରୁ ବ୍ରିଟେନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଦଳ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବାଧିକାର ଆଇନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୀମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ, ବେଆଇନ ପ୍ରବାସ ଗଣ ନିର୍ବାସନ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଏହି ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବ।
ୟୁକେର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୯ ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦଳର ଯୋଜନା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲେବର ପାର୍ଟି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଏହାକୁ ବିଭାଜନକାରୀ ଓ ଏକତା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛି। ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଜିଆ ୟୁସୁଫ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅପରେସନ୍ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
