ଭୁବନେଶ୍ବର/ପାଟଣା: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ- ୨୦୨୫ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି। ଏଠାରେ ରାତି ପାହିଲେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅର୍ଥାତ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୭ଟାରୁ ମତଦାତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଅତିସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥରେ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ।
ସଂକ୍ଷେପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସନ
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ମତଦାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ରଣାଙ୍ଗନରେ ଶାସକ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ମୋଟ ୧୧ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଶାସକ ଦଳ ‘ବିଜେପି’ରୁ ର୍ସ୍ବଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ‘ବିଜେଡ଼ି’ରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗୀନୀ ଛୁରିଆ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ୩ଟି ଦଳର ନେତାମାନେ ନୂଆପଡ଼ା, କୋମନା ଏବଂ ଖରିଆର ରୋଡ୍ରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୫୮ଟି ମତ ଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୪୭ଟି ବୁଥ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ୮ଟି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥକୁ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ମୋଟ୍ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ୬୨୪ ଜଣ ମତଦାତା ନିଜର ନେତା ବାଛିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୪ ହଜାର ୧୦୮ ଜଣ, ମହିଳା ୧ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ୪୯୫, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ୧୭୮୬ ଜଣ, ଯୁବ ଭୋଟର ୯୪୨୯ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମତଦାତା ୩୯୮୮ ରହିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Young Woman Chief Minister, Odisha: ପାଳିତ ମାଆ ମୋତେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨୧ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଗତ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ମତଦାନ ସରିଛି। ଭୋଟରମାନେ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ୧୨୨ଟି ଆସନରେ ୧,୩୦୨ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିରେ ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି ଆସନ, କୈମୁରର ୪ଟି, ରୋହତାସର ୭ଟି, ଔରଙ୍ଗାବାଦର ୬ଟି, ଆରୱାଲରୁ ୨ଟି, ଜେହାନାବାଦର ୩ଟି, ନୱାଡାରୁ ୫ଟି, ଭାଗଲପୁରର ୭ଟି, ବାଙ୍କାରୁ ୫ଟି, ଜମୁଇରୁ ୪ଟି, ସୀତାମଢ଼ିର ୮ଟି, ଶିବହରରୁ ୧ଟି, ମଧୁବଣୀରୁ ୧୦ଟି, ସୁପୌଲରୁ ୫ଟି, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ୭ଟି, ଆରାରିଆରୁ ୬ଟି, କଟିହାରରୁ ୭ଟି, କିଶନଗଞ୍ଜରୁ ୪ଟି ଆସନ ସହିତ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣର ୧୨ଟି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣର ୯ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Sunil Gavaskar: କିଛି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଲୋକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବାକୁ କହି ଠକିଦେବେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି; ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ଚେତାଇଲେ ସୁନୀଲ
- Nov 10, 2025 17:41 IST
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
- ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି
- ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି
- ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ମତଦାତା