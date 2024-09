ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଧବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮)ରେ ୨୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ରେ ଧାରା ୩୭୦ ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜମ୍ମୁର ୮ଟି ଆସନ ଏବଂ କଶ୍ମୀରରେ ୧୬ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଭିଏମରେ ୨୧୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସିଲ୍ ହେବ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୩,୨୭,୫୮୦ ଜଣ ଭୋଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୧,୭୬,୬୨ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୧୫୧୦୫୮ ଜଣ ମହିଳା ଭ‌ୋଟର ଅଛନ୍ତି। ୬୦ ଜଣ କିନ୍ନର ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୁଥରେ ୧୪ ହଜାର ସୁରକ୍ଷାର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ୩୨୭୬ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ମତଦାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୮ ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ହେବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ହରିୟାଣା ସହିତ ମତଦାନ ହେବ।

