ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାନିବାର ୱାଡା ଦୁର୍ଗରେ କିଛି ମହିଳା ନମାଜ ପାଠ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ପୁଣେର ଐତିହାସିକ ଶାନିବାର ୱାଡା ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ନମାଜ ପାଠ କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଗୋମୁତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶିବ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମଗ୍ର ମାମଲାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି), କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ସହିତ ମିଶି ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଅଜିତ ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କ ସରକାରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ବିଜେପି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।ପୁଣେ ଡେପୁଟି ପୁଲିସ କମିସନର କୃଷିକେଶ ରାୱଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଏଏସଆଇ)ର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଏହି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।
ନମାଜ ପଢୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା
ପୁଣେ ସହରର ଐତିହାସିକ ଶାନିୱାର ୱାଡା ଦୁର୍ଗରେ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ନମାଜ ପଢୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରବିବାର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ରବିବାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହା ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ନମାଜ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ।
ରବିବାର ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପତିତ ପାବନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସକାଳ ସମାଜର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରା ପରେ, ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନେ ନମାଜ ପଢିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋମୁତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମେଧା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଶିବ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ।
ଏନସିପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆପ୍ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି), କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ସହିତ ମିଶି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଆଚରଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏନସିପି କହିଛି ଯେ, ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପରିବେଶକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ମସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ ଶାନିୱାରୱାଡା ଠାରେ ରହିଥିଲେ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସଚିନ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମସ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ ଶାନିୱାରୱାଡାରେ ରହିଥିଲେ। ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସାଂସଦ ଦୁର୍ଗ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦରଘାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ପେଶୱାମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ତେବେ ଦରଘାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବହୁଥିବା ପବନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ସେମାନେ କ'ଣ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଦୁର୍ଗର ଇତିହାସ
ପୁଣେରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାନିୱାର ୱାଡା, ୧୭୩୬ ମସିହାରେ ପେଶୱାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ୧୩ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା। ଏହା ପେଶୱା ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୁଣେର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସ୍ଥିତି ବହନ କରେ। ୧୮୨୮ ମସିହାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦୁର୍ଗର କାନ୍ଥ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଖଚିତ ଦ୍ୱାର ରହିଛି।
