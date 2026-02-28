ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସତର୍କତା ଓ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଇରାନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆଗୁଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିବା ପରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଲ୍ ଅଭିଭରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶବଳୀ ଜାରି କରି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହି ପରାମର୍ଶବଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ତଥା ଇସ୍ରାଏଲୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପରାମର୍ଶବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଓ ବଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ତଥା ଭଲ ଭାବେ ସେସବୁ ପ୍ରତିତ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ସ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖବର, ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଗତିବିଧି କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ, ଯାହା ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ।
ଭାରତୀୟ ମିଶନ୍ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିଛି। ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନିଜକୁ ଅସହାୟ କିମ୍ବା ଏକାକୀ ଅନୁଭବ ନ କରିବେ।