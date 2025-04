ତେହେରାନ: ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇପାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବାରମ୍ବାର ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆରଜିସି)ର କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ମେଜର ଜେନେରାଲ ହୁସେନ୍ ସଲାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଇରାନ୍ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ଯେକୌଣସି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ହୁସେନ ସଲାମି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଇରାନର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଧମକକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ସଲାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ବିଶାଳ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଶତ୍ରୁର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣୁ, ସବୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଛି। ଆମେରିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାସ୍ତ କରିବାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଆମର ଅଛି।

Maj. Gen. Hossein Salami, Commander-in-Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC):



“A great power has been accumulated. If the enemy wants to unbind our hands so they can see the reality of our power, we are ready.” pic.twitter.com/hUryscxTEA