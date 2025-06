ଓଟାୱା: ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ବିଦାୟ ଏବଂ ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ।

ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଜାଳି ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ କାନାଡାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଚଳିତ ବର୍ଷ କାନାଡା ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୧୫ ରୁ ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନାଡା ଦ୍ୱାରା ଆଲବର୍ଟା ପ୍ରଦେଶରେ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।



କାର୍ନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିଖ୍ ଫର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସମର୍ଥକମାନେ ଭାଙ୍କଭର ଏବଂ କାନାଡାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ରାଲି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କାନାଡୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋଚା ବେଜିରଗାନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାତିରେ ରାଲି ସମୟରେ ଖଲିସ୍ତାନୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ବେଜିରଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟର କଥା କହିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ଶେଷ କରିବେ।

Adv. Vineet Jindal has officially filed a complaint with the Vancouver Police & RCMP against Khalistani extremists for glorifying terrorism & inciting violence outside the Indian Consulate in Vancouver on June 6, 2025.



The complaint highlights:

⁰🔻 Threats to PM Modi⁰🔻… pic.twitter.com/bY2wNJ03iG