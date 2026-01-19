ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଶୀତ ଲହରୀ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି ।ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଜାନୁଆରି ୨୨ ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଆଖପାଖ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଓ ବିହାରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ପାଗ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିବ।
ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମାଗତ ପଶ୍ଚିମ ପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଜାନୁଆରି ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଲଦାଖ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତଥା ତୁଷାରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ୟୁପି-ବିହାରରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା
ହିମାଳୟରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି
ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏନସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସଙ୍କଟ ରଚିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏନସିଆରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି।