କୋଲକାତା : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଚାକିରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "କର୍ମଶ୍ରୀ"କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ୨୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନରେଗା ଯୋଜନାକୁ VB-G RAM G ଯୋଜନା ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବାବେଳେ ତାହାର ଜବାବରେ ମମତା ଏପରି କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମମତା ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧିଙ୍କ ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେପିକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୁରୁବାର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିର ନାମ ନ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ "ଆମର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ" ତେବେ ଏହା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ।
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି : ମମତା
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଯେ ସରକାର MGNREGA କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶର। ଆମେ ଏବେ ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କର୍ମଶ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବୁ।" କର୍ମଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୭୫ ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇବା ଦାବି କରନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MGNREGA ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କର୍ମଶ୍ରୀ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଶ୍ରୀ ଅଧୀନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରେ ଚଲାଉଛୁ। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇବେ। ଆମେ ଭିକାରୀ ନୁହଁ।"