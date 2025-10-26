ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଥିବା ଏହାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ "ତ୍ରିଶୂଳ" ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଏହାର କିଛି ଆକାଶ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି, ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୂଚିତ କରୁଛି, ଯାହା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ "ନିୟମିତ" ଏବଂ ଏପରି ବଡ଼ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ ଥରେ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଚଳିତ ବର୍ଷର "ତ୍ରିଶୂଳ" ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଜଟିଳ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷାାତ୍ମକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସାମିଲ ଅଛି।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏପରି ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କଚ୍ଛ ରଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାର୍ କ୍ରିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଗଠନ ବିଷୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସାର୍ କ୍ରିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି କରିବାକୁ ସାହସ କରେ, ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତେ କଡ଼ା ହେବ ଯେ ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ।
ତିନି ସେନାର ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ
"ତ୍ରିଶୂଳ" ଅଭ୍ୟାସରେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ଏକାଠି କାମ କରିବେ। ସେନା 20,000 ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ତୋପ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ବାୟୁସେନା "ମହା ଗୁଜୁରାଟ" ନାମକ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗତିର ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରିବ।
ଏଥିରେ ରାଫେଲ ଏବଂ ସୁଖୋଇ-30MKI ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର, ଡ୍ରୋନ (ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଲଟେଡ୍ ବିମାନ), ଆକାଶରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି ବିମାନ (IL-78), ଏବଂ ବାୟୁବାହୀ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିମାନ (ଏବର୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ-ସତର୍କତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିମାନ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିମାନ ଅନେକ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନୌସେନା ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଏବଂ ବିଧ୍ୱଂସକ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ଯାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଅନେକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ହେବ
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟକର ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ କ୍ରିକ୍ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳରେ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆକାଶ ସୀମା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ତିନି ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଭାରତର ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ସଂଘର୍ଷର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଆମର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ତ୍ରିଶୂଳ' ଅଭ୍ୟାସ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗୁଳିଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରିବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତ ତାର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହିପରି ନିୟମିତ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭ୍ୟାସ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବ।