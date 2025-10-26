ଚେନ୍ନାଇ: ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଥାମା ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ'ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଶନିବାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି।
ରଶ୍ମିକା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରେଲରଟି ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ।" ୨ ମିନିଟ୍ ୩୯ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ଜଟିଳ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କହେ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରେମ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଜଟିଳତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ଫିଲ୍ମରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ
ଫିଲ୍ମରେ ରଶ୍ମିକା ଭୁମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଧିକ୍ଷିତ ଶେଟ୍ଟୀ ବିକ୍ରମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଲରଟି ଭୁମା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, "ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇପାରିବା କି?" ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ବିକ୍ରମ କ୍ରୋଧର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, "ବ୍ରେକ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ରେକ୍।" ଟ୍ରେଲରରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଜଣେ ଟୋକ୍ସିକ୍, ଡୋମିନେଟିଂ ଏବଂ ସନ୍ଦେହୀ ପ୍ରେମିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୁମା ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ମହିଳା ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ଚାପରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି।
କାହାଣୀଟିରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିକ୍ରମ ହଠାତ୍ ଭୂମାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, "ପରଦିନ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ, ଆସନ ବିବାହ କରିବା।" ତଥାପି, ଭୂମା ତାଙ୍କର ତରବରିଆ ଭାବ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି।
ଦି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରାହୁଲ ରବିନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ହେଶାମ ଅବଦୁଲ ୱାହାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଣନ ବସନ୍ତ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
"ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ" ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଧିକ୍ଷିତା ସେଟ୍ଟୀ, ରାଓ ରମେଶ ଏବଂ ରୋହିଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବ।