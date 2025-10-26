ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୨୭ତମ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।  ଏହି ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଛଟ୍ ପର୍ବ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଛଟ୍ ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛଟ୍ ପର୍ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ଛଟ୍ ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକତାର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ ସାମାଜିକ ଏକତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ 


ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛଟ୍‌ର ମହାନ ପର୍ବ ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଏକତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଛଟ୍ ଘାଟରେ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଏକତାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ।

କୋରାପୁଟ କଫି  ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚା’ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି,  କଫି ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ନ କରିବି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକ କୋରାପୁଟ କଫି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱାଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ; ସ୍ୱାଦ ବ୍ୟତୀତ, କଫି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଛି। କୋରାପୁଟରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କଫି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କଫି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କଫି ପ୍ରେମୀମାନେ କୁହନ୍ତି: ଭାରତର କଫି ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କଫି। ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଲୋକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକମାଗାଲୁର, କୁର୍ଗ ଏବଂ ହାସନ ହେଉ; ତାମିଲନାଡୁର ପୁଲନି, ଶେଭାରୋୟ, ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଅନ୍ନାମଲାଇ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ; କର୍ଣ୍ଣାଟକ-ତାମିଲନାଡୁ ସୀମାରେ ଥିବା ବିଲିଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ; କିମ୍ବା କେରଳର ୱାୟାନାଡ, ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ଏବଂ ମାଲାବାର ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତୀୟ କଫିର ବିବିଧତା ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ କଫି ଚାଷରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି।

ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଆଲୋଚନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଭରି ଦେଇଛି। ଏଥର, ମାଓବାଦୀ ଆତଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଦୀପ ଜଳିଛି। ଲୋକମାନେ ମାଓ ଆତଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି।

 ଜିଏସଟି ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ


ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, GST ସଞ୍ଚୟ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଚଳିତ ପାର୍ଣବ ଋତୁରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବଜାରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମୋ ଚିଠିରେ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ବ୍ୟବହାରରେ ୧୦% ହ୍ରାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅମ୍ବିକାପୁରରେ, ଆବର୍ଜନା କାଫେ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  କହିଛନ୍ତି, "ଛତିଶଗଡର ଅମ୍ବିକାପୁରରେ, ଆବର୍ଜନା କାଫେ ଚାଲୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କାଫେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଳିଆ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ମିଳେ। ଯଦି କେହି ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ଅଧ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାଫେଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ବିକାପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ..."


ଇଞ୍ଜିନିୟର କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହ୍ରଦର ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର କପିଲ ଶର୍ମା ଏହାର ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦ଟି କୂଅ ଏବଂ ଛଅଟି ହ୍ରଦକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଏହି ମିଶନରେ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।


ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍

ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆମର ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସହଜରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରନ୍ତି। ବିଏସଏଫ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ହେନ୍ତାଳବଣର ପ୍ରଭାବ 

ମନ କି ବାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଅହମଦାବାଦର ଧୋଲୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେନ୍ତାଳବଣର ପ୍ରଭାବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଧୋଲେରା ଉପକୂଳରେ ୩,୫୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହେନ୍ତାଳବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଡଲଫିନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପରିବେଶ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇନାହିଁ ବରଂ ଧୋଲେରାର ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଉଛି।

ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକତା ଦୌଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନେକ ଗୁଣକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏକତା ଦୌଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।

ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'। ଏକ ଗୀତ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭାବନାର ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' -ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ଭାବନା ଓ ଶକ୍ତି ରହିଛି। 

ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ସଂସ୍କୃତର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ତାହା ହେଉଛି - ଆମର 'ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ', 'ବେଦ', 'ଉପନିଷଦ', 'ପୁରାଣ', ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଦର୍ଶନ।

ବେଦ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମାତା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି ବେଦ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଲେଖି ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ଏହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାବନାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ, ଆମେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଳନର ୧୫୦ତମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୮୯୬ ମସିହାରେ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଇଥିଲେ।"

କୋମାରାମ ଭୀମ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ! ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର କୌଣସି ଆଶା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଶୋଷଣର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯୁଗରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦେଶପ୍ରେମୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦମନର ସମୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିଜାମଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗରିବ, ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ଏପରି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।

ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ, ସେହି ଯୁବକ ନିଜାମଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ କୋମାରାମ ଭୀମଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ, ବିଶେଷକରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୃଦୟରେ ଏକ ଅମିଟ ଛାପ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।"