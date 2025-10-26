ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରେସନରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲଖବିନ୍ଦର କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ଏହି ଅପରେସନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଖବିନ୍ଦର କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡିତ।

ଲଖବିନ୍ଦର କୁମାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହରିୟାଣା ପୁଲିସ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ, ଧମକ, ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ବର୍ଷକର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱୟର ପରିଣାମ।

୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ହରିୟାଣା ପୁଲିସର ଅନୁରୋଧରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସିବିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲଖବିନ୍ଦର କୁମାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଡ୍ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା। 

ଏହା ପରେ, ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଆମେରିକୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହରିୟାଣା ପୁଲିସ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟୁରୋ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍ କ’ଣ ?

ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ (NCB-ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ), କିମ୍ବା BHARATPOL, ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପଳାତକଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଗିରଫ  କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସର୍କୁଲାର।

CBI ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ୧୩୦ ରୁ ଅଧିକ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସହଯୋଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା। ଲଖବିନ୍ଦରଙ୍କ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ କେବଳ ଏକ ଗିରଫଦାରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୋଲିସିଂରେ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। 