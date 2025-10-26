ରାୟପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ, ୧୯୫୬ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମିତାକ୍ଷର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଝିଅ କେବଳ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବେ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଗମାନିଆ (ମୃତ)ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଲଆରଏସ୍ କରିମନ ଦାସ ବନାମ ଜଗମେତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ରାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସୁରଗୁଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ପାଇଁ ରାଗମାନିଆଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା।
୧୯୫୬ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମିତାକ୍ଷର ଆଇନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ:
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମିତାକ୍ଷର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ୧୯୫୬ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି,ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ହେବ। ପୁଅ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଏପରି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାର ଦାବି କରିପାରିବ।
ରାଗମାନିଆ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଏକ ଦେୱାନୀ ମାମଲା ଦାୟର କରି ଅଧିକାର ଏବଂ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଦାବି କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ସୁଧୀନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହକଦାର ଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରାୟ ୧୯୫୦-୫୧ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବିଚାରାଳୟ ଏବଂ ଆପିଲେଟ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରି କହିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ୧୯୫୬ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ।
ହାଇକୋର୍ଟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଲେ:
ହାଇକୋର୍ଟ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ୧୯୫୬ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଖୋଲିଥିବାରୁ, ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ, ୧୯୫୬ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ମିତାକ୍ଷର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଶନୁର ସିଂହ ବନାମ ହରପାଲ କୌର (୨୦୨୦)ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ଗୌଣ୍ଡର ବନାମ ପୋନୁସାମି (୨୦୨୨) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମିତାକ୍ଷର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୫୬ ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମିତାକ୍ଷର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ୧୯୫୬ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ହେବ। ଜଣେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ କେବଳ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାର ଦାବି କରିପାରିବେ।
କୋର୍ଟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେହେତୁ ସୁଧୀନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଥିଲା, ତେଣୁ ରାଗମାନିଆ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ନଥିଲେ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମିତାକ୍ଷର ଆଇନର ଆବେଦନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଆପିଲକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା।
