ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ସରକାରୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁ ପ୍ରାୟ ୭୫୦,୦୦୦ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ବିନା ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସାମରିକ ବାହିନୀ, ପୁଲିସ, ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ବିନା କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ, ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ ଉପରେ ୧୧ତମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ହ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ସୋମବାର ଦିନ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କ୍ରମାଗତ ୧୧ତମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଦରମା ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Biggest drop in gold prices:ମାତ୍ର ୬ ମିନିଟରେ ୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା ଦର
ସଟ୍ଡାଉନ୍ ୨୨ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି
ସରକାରୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହା ୨୨ ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଆମେରିକା ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ୧୧ତମ ଥର ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବିଲ୍ ଉପରେ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ଦରମା ଅଭାବ ଯୋଗୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାରେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ବଜେଟ୍ ପାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯଦି ବଜେଟ୍ ପାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ; ଏହାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥର, ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସବସିଡିକୁ ନେଇ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ। ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସବସିଡି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ବିମାନ ସେବା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା
ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଉନାହାଁନ୍ତି। ଜାତୀୟ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂଘ (NATCA) ର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛାଡି ଉବର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Odisha govt collaborates Indian Rice Exporters Federation: ମେଗା ଚାଉଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ମହାସଂଘକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଚାପ ବିମାନ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୭,୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୧୭ ଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା।