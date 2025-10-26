ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୁଲଢାନା ସହରର ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଫେଣ୍ଡର କାର୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ମହାଯୁତି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ବୁଲଢାନା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସପକାଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଠିକାଦାର ରାଜ୍ୟର ୨୧ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡର କାର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Daughter cannot claim share father’s property: ଝିଅମାନେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ: ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ
ବୁଲଢାନା ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୟ ସିନ୍ଦେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସପକାଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଗାୟକୱାଡ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ କମିସନ ଭାବରେ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଡିଫେଣ୍ଡର କାର ଉପହାରରେ ପାଇଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୟ ଗାୟକୱାଡ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମିଛ:
ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଗାୟକୱାଡ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଶୈଳୀରେ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଟି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଉଛି।
୨୧ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାର ଉପହାର:
ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ସପକଲ ସିଧାସଳଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସକ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳର ୨୧ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଡିଫେଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ "୫୦ ଖୋକେ ଏକଦମ୍ ଓକେ" (୫୦ ଖୋକେ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି) ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦୀପାବଳିରେ ଆତସବାଜି ଫୁଟୁଛି, ଏବଂ ଜଣେ ଠିକାଦାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ୨୧ଟି ଡିଫେଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ୨୧ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ଠିକାଦାର କିଏ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବ। ଆମକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବୁଲଢାନା କାରଟି ୨୧ ତମ ନା ୨୨ ତମ ବୋଲିସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:No Road, Patient Problem: ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଭାର କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହିନେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ
ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ରହୁଛୁ। ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ସେମାନେ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପରିଷଦର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍। କୌଣସି କାରଣ ବିନା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟିକର ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ନେବା ଭୁଲ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ବିଧାୟକ ଷ୍ଟିକର ନଥିଲା।