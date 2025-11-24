Dhramendra : ବଲିଉଡର ହିମ୍ୟାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତିକି ସଫଳ ଥିଲେ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ନିଜର ସରଳତା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀତା ପାଇଁ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଏଠାରେ ଏପରି ଏକ ମଜାଦାର ଘଟଣାର ଅବତାରଣା କରୁଛୁ…
ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସ (ପୂର୍ବର ଟ୍ବିଟର) ୟୁଜର ତଥା ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ୨୦୨୨ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେଥରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ “ ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ି ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର” । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ.. ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ହେମାମାଳିନିଙ୍କ ଫଟୋ ଏକ ବିଡ଼ି ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବାବେଳେ ୨ୟ ଫଟୋରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ଏକ ବିଡ଼ି ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିଲା ।
ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଜଳନ୍ତା ବିଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଓ ଲେଖା ଅଛି “କଟାର ବିଡ଼ି, ସବୁବେଳେ ପିଅନ୍ତୁ” । ୟୁଜରମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର
ଯେତେବେଳେ ଖୋଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତଳେ ଏକ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ,” ସେତେବେଳେ ନ ପଚାରି ଯାହାମନ ତାହା ଛାପି ଦେଉଥିଲେ । ଏପରି ସୁବିଧାବାଦୀମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ । ପ୍ରଶାନ୍ତଜୀ ଆପଣ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ।“
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏପରି ଜବାବ ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଅଜାଣତରେ ଏପରି ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଆଣି ସତ ବୋଲି ଭାବି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।
Jab Bidi Ka AD SuperStar Karte Theh .— Prashant Sahu 🇮🇳 (@suryanandannet) January 2, 2022
Insert any hilarious caption . #HemaMalini#Dharmendra@aapkadharampic.twitter.com/EzLpdZuzDC