କଟକ: ମଙ୍ଗଳବାର ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରୁ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧ୍ୟାନ ଟି-୨୦ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସୋମବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ପ୍ଲେଇଂ କମ୍ବିନେସନରେ ଅଧିକ ଅଦଳବଦଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ।
ଓପନିଂ କମ୍ବିନେସନ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଆଘାତରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଓପନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ନମ୍ବର ୩ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆମେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୁ ୫ ନମ୍ବରରେ
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ୱିକେଟ କିପର-ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାମସନ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହିତ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୁ ୫ ନମ୍ବରକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି।
ସଞ୍ଜୁ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। ସେ ଜଣେ ଓପନର ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଆଗରୁ ଖେଳିଥିଲେ କାରଣ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି।
ଓପନରମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦଳର ପୁଞ୍ଜି।
ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ୧୦ ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତକୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଘରୋଇ ଆଇସିସିର ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆମର ରଣନୀତିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୦ ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିକଟତର ହେବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।