ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପୂର୍ବରୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଏହି ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲସ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବାହାୱଲପୁରରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଏବଂ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏମାନେ କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜ ପରି, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଥର ସିଧା କଲେ ବି ସବୁବେଳେ ବଙ୍କା ହୋଇ ରହେ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନଅଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପଥକୁ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ତା ଯାଗାରେ ଅଟଳ। ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି। ପିଓକେର ରାୱଲକୋଟରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଜିହାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: କନ୍ଦାଉଛି ଭାବନାଙ୍କ କାହାଣୀ, ସ୍ବାମୀ ଓ ୩ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣିନେଲା ଗୋଆ କ୍ଲବର ନିଆଁ
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ନଷ୍ଟ ସରିଥିଲା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍
ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ରାସ୍ତା ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଏହି ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏବେ ପିଓକେରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ରାୱଲକୋଟରେ ଏକ ମର୍କଜ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ମର୍କଜ୍ ଆଡ଼ରେ ପିଓକେରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ରାୱଲକୋଟର ଖୋଗଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଏହାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ପିଓକେର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ଏହାର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲସ୍କରର ରଣନୀତି।
ଲସ୍କର ଏବଂ ଜୈଶରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକ
ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦାବି କରିପାରେ ଯେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଏବଂ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବୈଠକ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବର ବାହାୱାଲପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ଲସ୍କରର ଉପମୁଖ୍ୟ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଜୈଶ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ବିଧାନର ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ; ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ୧୫୦ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏଭଳି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ