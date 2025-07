ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ବିର୍ତକ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଆମ ସେନା ଉପରେ ଗର୍ବିତ।

ଏହା ସହିତ ସେ ଅପରେସନ ମହାଦେବ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି କାହିଁକି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଅପରେସନ ମହାଦେବ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଲେମ୍ବୁରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ରାଫେଲ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟି ଉଡ଼ିଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ, ଡ୍ରୋନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର ସେନା ପିଓକେକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ।

ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେନା ମହାନ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ତାହା ହେଉଛି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା କିଏ ନେଉଛି?

ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମହାଦେବ ଅପରେସନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସଂସଦରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ନେଇ ବିତର୍କ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି କାହିଁକି ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା?

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝନ୍ତି, ତେବେ ପୁଲୱାମାକୁ ଆରଡିଏକ୍ସ ଆଣିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଧରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଖିଳେଶ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ସେନା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ ସେନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ସେନାର ସାହସିକତା ଉପରେ ଗର୍ବିତ। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ଥିଲେ।

କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆମକୁ ଛଅ ମାସ ମିଳେ, ତେବେ ପିଓକେ ଆମର ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କର, ଆମର ଆଉ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଚାପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିଲା? କାହାର ଚାପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅଖିଳେଶ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

Speaking in the Operation Sindoor debate, SP MP Akhilesh Yadav says," Today, when we are holding this discussion in Parliament, the government should tell, what is the total area of the country..." pic.twitter.com/7T6AnsRQ5n — ANI (@ANI) July 29, 2025

ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଜନଭାବନାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର କହିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଲୱାମାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିଏ ଦାୟୀ ତାହା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଉଛି?

Speaking in Operation Sindoor debate, SP MP Akhilesh Yadav says, "The biggest question is - who will take responsibility for the security lapse?...The government which claims that there would be no terrorist incidents after the abrogation of Article 370 in J&K..." pic.twitter.com/vR5WW8tans — ANI (@ANI) July 29, 2025

ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯେପରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ। ପାକିସ୍ତାନ ପଛରେ କେଉଁ ଦେଶ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାହାର ଜବାବ ସରକାର ଦେବା ଉଚିତ୍। ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ଯେତିକି ବିପଦରେ ଅଛୁ, ଚୀନ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିପଦରେ ଅଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଯେ, ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି।

Speaking in the Operation Sindoor debate in Lok Sabha, SP MP Akhilesh Yadav says, "What was the reason due to which the government had to announce a ceasefire? We were hoping the government itself would have announced it. But since they have deep friendships, the government asked… pic.twitter.com/ovUVvQrSvH — ANI (@ANI) July 29, 2025

