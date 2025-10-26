ମୁମ୍ବାଇ : ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ(Salman Khan)ଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ । ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ୧୯୯୭ ମସିହାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ (ATA 1997)ର ଚତୁର୍ଥ ସୂଚୀରେ ଯୋଡିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ?
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସଲମନ ସାଉଦି ଆରବର ଜୟ ଫୋରମରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ୧୯୯୭ ମସିହାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ (ATA)ର ଚତୁର୍ଥ ସୂଚୀରେ ଯୋଡିଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏହି ତାଲିକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସଲମନଙ୍କୁ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛି।
ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ (ATA 1997) ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଏହା କାହାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଭଳି। ଏଥିରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଷିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ତାଲିବାନ କିମ୍ବା ଲସ୍କର ଭଳି ସଂଗଠନ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏହା ଏକ ସରଳ ତାଲିକା ନୁହେଁ। ଏହା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।
