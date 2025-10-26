ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ (USA China Trade war) ବନ୍ଦ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ରବିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତିନାମା"ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଯୋଜନାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୀନ୍ ବିରଳ ମୃର୍ତ୍ତିକା ଉପରେ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। 

Advertisment

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : PM Modi : ଭାରତ ଓ ଆସିଆନ୍ ବିଶ୍ବ-ଦକ୍ଷିଣର ସାରଥୀ : ମୋଦୀ

୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ!

ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ବେସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ୧୦୦% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାର ବିରଳ ମୃର୍ତ୍ତିକା ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ଏବଂ ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ସଙ୍କଟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : ୟୁନୁସଙ୍କ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସ ! ବାଂଲାଦେଶ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ