Bangladesh map ଢାକା : ଦୁଃସାହସର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶର ୟୁନୁସ ସରକାର । ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ସେନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୟୁନୁସ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଆସାମ ସମେତ କେତେକ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଭାରତ ସହ ବାଂଲାଦେଶର ସଂପର୍କ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Trump: ପ୍ରତିମାସରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି : ଟ୍ରମ୍ପ
ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜେନେରାଲ ସାହିର ଶମଶାଦ ମିର୍ଜା ଢାକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଦୁଇ ନେତା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଜେନେରାଲ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଆସାମ ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : PM Modi : ଭାରତ ଓ ଆସିଆନ୍ ବିଶ୍ବ-ଦକ୍ଷିଣର ସାରଥୀ : ମୋଦୀ
ଏହି ବୈଠକ ଢାକାର ଜମୁନାସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୈଠକରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି।