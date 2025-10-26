କ୍ବାଲାଲୁମ୍ପୁର : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ଦିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ "ବହୁତ ଶୀଘ୍ର" ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାମ୍ବୋଡିଆ-ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମାରୋହ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।

ଆଠ ମାସରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିଛି

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଶାସନ ମାତ୍ର ଆଠ ମାସରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକି ଅଛି - ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିବାଦ - କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବି।" ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଭୟ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶେଷ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରିଛି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହା କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, "ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁ - ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ।"

ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଜାରି

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ  ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କାବୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାରେ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି । 

