ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ସହ ଏହି ରାଲିରେ ଦେଖାଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ, MNS ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ ଶନିବାର ତାଙ୍କ ଶିବତୀର୍ଥ ବାସଭବନରେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି।

ଏହି ଅବସରରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (MNS) ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୯୬ ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟର

ରାଜ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତାର ସ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇର ରାସ୍ତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ସେ ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ରାଲି ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ନା ଭୂତୋ ନା ଭବିଷ୍ୟତତି ଭଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୯୬ ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। MNS ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଲଢ଼େଇ।

ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ

ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଉଭୟ ଠାକରେ ଭାଇ, ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ରାଜଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ । ଏହା ଠାକରେଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ରାଲି ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରେ ମାରିନ୍ ଲାଇନ୍ସର ହିନ୍ଦୁ ଜିମଖାନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜାଦ ମୈଦାନରେ ଶେଷ ହେବ।


ଶରଦ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ

ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରଦ ପାୱାର, ଶିବସେନା (UBT) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ MNS ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ।

ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଆମକୁ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଶନିବାର ଶିବସେନାର ମୁଖପାତ୍ର, ୟୁବିଟି ମଧ୍ୟ ଶିବତୀର୍ଥରେ ଏମ୍ଏନଏସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଶିବସେନା, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, କଂଗ୍ରେସ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର, ଶେକାପ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନାର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଏହି ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।