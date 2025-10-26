ଚେନ୍ନାଇ: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିମ୍ବା ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରଫେସର ଭି.ଏନ୍. ପାର୍ଥିବାନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ନୁହେଁ; ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ଥାଇପାରେ, ଚେନ୍ନାଇ ନିବାସୀ ଭି.ଏନ୍. ପାର୍ଥିବାନଙ୍କ ପାଖରେ ୧୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଡିଗ୍ରୀର ଏକ ଭଣ୍ଡାର(ଏନସାଇକେ୍ାଲପେଡ଼ିଆ) କିମ୍ବା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୋଷ ବୋଲି କୁହନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Fake voter rally: ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଏକାଠି ହେବେ ଶରଦ-ଉଦ୍ଧବ-ରାଜ୍
ପାର୍ଥିବାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ?
ପାର୍ଥିବାନଙ୍କ ଶିଖିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପୂର୍ବ ପରି ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ୧୯୮୧ ମସିହାରୁ, ପାର୍ଥିବାନ ପାଠପଢ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୫ଟାରେ ଉଠି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥାନ୍ତି। ରବିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦିନଟି ଗବେଷଣା, ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିତିଯାଏ। କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କନ୍ନଦାସନଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି କ୍ଲାନ୍ତ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରିଥାନ୍ତି।
ପାର୍ଥିବାନ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ
ପାର୍ଥିବାନ ଚେନ୍ନାଇର RKM ବିବେକାନନ୍ଦ କଲେଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର। ସେ ୧୯୮୨ ମସିହାରୁ ପାଠପଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରି ପାରିଛି। ସେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର କାମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଏ।
ପାର୍ଥିବାନ ଏକ ଚଳପ୍ରଚଳ ଏନସାଇକେ୍ାଲପେଡ଼ିଆ
ପାର୍ଥିବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଯାହାର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା:
୧୩ କଳା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (MA)
୮ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ (MCom)
୪ଟି ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (MSc)
୧୩ ଜଣ ଆଇନ ମାଷ୍ଟର (ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା)
୧୨ ଦର୍ଶନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (MPhil)
୧୪ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (MBA)
୨୦ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
୧୧ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
୯ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ବିଭିନ୍ନ ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା
ସେ ଅର୍ଥନୀତି, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଇନରେ ଅନେକ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନାରେ ପିଏଚଡି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି।
ଦରମାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ
ଭି.ଏନ୍. ପାର୍ଥିବାନଙ୍କ କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଫେସର ପାର୍ଥିବାନ ତାଙ୍କ ଦରମାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫିସ୍, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Western border active by Indias trishul exercise: ତିନି ସେନା ସକ୍ରିୟ, ପାକିସ୍ତାନ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଭାରତର ତ୍ରିଶୂଳ ଅଭ୍ୟାସ
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି
ପାର୍ଥିବାନ ତାଙ୍କ ଆୟର ପ୍ରାୟ ୯୦% ପାଠପଢ଼ା, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ କୁହନ୍ତି, "ପଢ଼ା ହେଉଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବି, ମୁଁ ଶିଖୁଥିବି।" ସେ କେବେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଏମ୍. ସେଲଭାକୁମାରୀ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ। ସେ ନିଜେ ନଅଟି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।