ଚନ୍ଦ୍ରପୁର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର-ମୂଳ ରାଜପଥର କେଶଲାଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଏକ ବାଘୁଣୀ ନିଜର ଛୁଆ ସହିତ ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲା। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଘୁଣୀର ଛୁଆଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ, ଶୁକ୍ରବାର (୨୪ ଅକ୍ଟୋବର) ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ସେ ମୂଳରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଉଥିବା ଜଣେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ, ବାଘୁଣୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆହତ କରିଥିଲା। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନାଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗାୟାକି (୫୨, ଚିମୁର ତାଲୁକାର ଖମ୍ବାଲା ନିବାସୀ) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ  ବାଘୁଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ମୃତ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଅବଶେଷ ମିଳିଲା

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଅନେକ ଲୋକ ମୂଳ-ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାଜପଥର କେସଲାଘାଟ ଏବଂ ଆଗାଡି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଘୁଣୀକୁ ତା'ର ଛୁଆ ସହିତ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର (୨୪ ଅକ୍ଟୋବର) ଦିନ କେସଲାଘାଟ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଶୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ବନ୍ୟପ୍ରାଶୀର ଶରୀର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।


ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ

ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ମୃତ ବନ୍ୟପ୍ରାଶୀ  ବାଘୁଣୀର ଛୁଆ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ବାଘୁଣୀଟି ଶାବକକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ, ବାଘୁଣୀଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ବାଘୁଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲେ। ବାଘୁଣୀଟି ଏକ ସ୍କୁଟି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟାରେ, ଚିମୁର ତହସିଲର ଖମ୍ବାଲାର ନାଗେଶ ଗାୟାକି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ନମ୍ବର  MH 33 AA 3039 ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ମୂଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବାଘୁଣୀଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।