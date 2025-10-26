India and Asian ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ( PM Modi ) ରବିବାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ୪୭ତମ ଆସିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ (ASIAN Sumit)କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆସିଆନ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସିଆନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ଆକ୍ଟ-ଇଷ୍ଟ ନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆସିଆନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
"ଭାରତ ଏବଂ ଆସିଆନ୍, ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ସାରଥି" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆସିଆନ୍ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତା କେବଳ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ରଣନୈତିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ସ୍ୱର ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଭାରତ ଏହାର ଆସିଆନ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।
ଭାରତ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ - ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ-ଆସିଆନ୍ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ସ୍ଥିର ପ୍ରଗତି କରିଛି। ଆମର ଦୃଢ଼ ସହଭାଗୀତା ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଆସିଆନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାହା ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉ।
